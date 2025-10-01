Вице-президент ТМК Сергей Четвериков отмечает юбилей в Волгограде





В Волгограде сегодня, 1 октября, юбилей празднует вице-президент ТМК, председатель Совета при Губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса Сергей Четвериков. Как сообщает ИА «Высота 102» опытный промышленник отмечает знаковую дату – 65-летие.

С 2013 по 2025 годы Сергей Геннадьевич работал в должности управляющего директора АО «Волжский трубный завод». Именно под его началом – благодаря высокой квалификации и умению вести за собой коллектив предприятия – завод утвердился в статусе одного из ведущих предприятий индустриальной отрасли России. В 2025 году Сергей Четвериков занял пост вице-президента ТМК, однако его жизнь и деятельность по-прежнему тесно связана с волгоградским регионом.

Сергей Геннадьевич ведет активную общественную работу. Он является депутатом Волгоградской областной думы и возглавляет в регпарламенте одно из важных направлений – комиссию по вопросам реализации государственных программ, национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области.

Несмотря на плотный график, Сергей Четвериков находит время для благотворительной деятельности. Он является членом попечительского совета Центра реабилитации детей и подростков инвалидов «Надежда», расположенного в Волжском. Также Сергей Геннадьевич входит в общественный совет проекта «Сталинградский призыв».

Его трудовой путь отмечен многочисленными ведомственными и государственными наградами. Так, он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медали «За заслуги перед Волгоградской областью». За большой вклад в развитие Волжского ему присвоено звание почетного гражданина этого города.

Сегодня Сергей Геннадьевич принимает многочисленные поздравления от семьи, коллег, представителей власти и избирателей. Коллектив редакции информационного агентства присоединяется ко всем добрым пожеланиям и желает юбиляру плодотворной деятельности на благо региона, крепкого здоровья и семейного благополучия!