Волгоградцы хотят поставить памятник погибшей от рук живодера Лесси

Напомним, Лесси, получившая тяжелое ранение в голову, 22 февраля умерла в клинике от приступа. Ее смерть потрясла неравнодушных жителей Волгоградской области, которые до конца надеялись, что она поправится. Пользователи соцсетей писали, что только к концу жизни бездомная собака получила такую порцию любви и заботы, которую никогда не знала.
Бездомыша подстрелил 41-летний житель Волжского, который после этого вместе с подростком хладнокровно выбросил окровавленную собаку в мусорный бак. Все произошедшее сняла уличная камера. Мужчину нашли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными. Ситуацию взял на контроль известный защитник животных депутат Госдумы Владимир Бурматов.