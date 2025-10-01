Бастрыкин поручил разобраться с задержкой зарплат работников НПЗ





Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по факту задержек заработных плат сотрудникам нефтеперерабатывающего предприятия в Ростовской области. Как сообщает «Привет-Ростов», о проблемах с зарплатой местные жители рассказали в социальных сетях.

Работники предприятия пояснили, что задержка выплат может достигать четырех месяцев. Именно эта информация и стала поводом для начала процессуальной проверки.

Следователи проверят действия руководства предприятия на наличие состава преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ. В ходе проверки будет установлено, нарушены ли трудовые права работников и соблюдены ли законные требования по выплатам.

Председатель СК РФ поручил руководителю ростовского управления СК Аслану Хуаде обеспечить оперативное и всестороннее расследование ситуации.