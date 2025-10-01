Магнитная буря вот уже 30 часов испытывает на прочность волгоградцев





Всплеск геомагнитной активности никак не оставляет в покое нашу планету. По данным учёных, после пика, зафиксированного 30 сентября в период с 6:00 до 9:00, буря несколько подрастеряла силы с 7 до 5 баллов и вышла на «плато».

- Обстановка в окружающем планету космическом пространстве в данный момент плохо способствует стабилизации магнитосферы. За прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону. Примерно с 400 км/с до около 700 км/с возросла скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Температура плазмы увеличилась в 3 раза, со 100 до 300 тысяч градусов, - сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

При этом некоторые положительные факторы всё же позволили сбить силу геомагнитного удара, выйдя на умеренный уровень силы. Более того, по одному из сценариев в ближайшие несколько часов геомагнитные возмущения могут ещё сильнее ослабнуть, в результате чего буря прекратится, а магнитосфера приблизится к спокойному состоянию.

Однако, учёные прогнозируют в ближайшее время высокую вероятность новых вспышек на Солнце высшего X класса, способных уже через несколько дней вызвать на Земле очередной геомагнитный шторм.