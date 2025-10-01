В Волгограде с 15-минутным интервалом заработал трамвай №6





В Волгограде близится к финишу восстановление привычной схемы работы электротранспорта. 1 октября, после недавнего завершения реконструкции участка путей наземной линии трамваев в Центральном и Дзержинских районах, специалисты наконец возобновили обслуживание маршрута №6.

- На данном направлении интервал движения составляет порядка 15 минут. По мере завершения работ по переоборудованию двух тяговых подстанций планируется возобновить движение и остальных маршрутов, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Отметим, ранее с 25 мая 2025 года было приостановлено движение трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10. На такие меры власти вынуждены были пойти для реконструкции участка путей в границах улиц Голубинской и Волчанской. Запустить движение специалисты смогли лишь несколько недель назад, постепенно возобновляя обслуживание отмененных транспортных направлений. Таким образом, на линию уже вышли вагоны, обслуживающие маршруты №1, №2, №4, №5 и №10.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!