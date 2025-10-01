Общество

В Волгограде с 15-минутным интервалом заработал трамвай №6

01.10.2025
В Волгограде близится к финишу восстановление привычной схемы работы электротранспорта. 1 октября, после недавнего завершения реконструкции участка путей наземной линии трамваев в Центральном и Дзержинских районах, специалисты наконец возобновили обслуживание маршрута №6.

- На данном направлении интервал движения составляет порядка 15 минут. По мере завершения работ по переоборудованию двух тяговых подстанций планируется возобновить движение и остальных маршрутов, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Отметим, ранее с 25 мая 2025 года было приостановлено движение трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10. На такие меры власти вынуждены были пойти для реконструкции участка путей в границах улиц Голубинской и Волчанской. Запустить движение специалисты смогли лишь несколько недель назад, постепенно возобновляя обслуживание отмененных транспортных направлений. Таким образом, на линию уже вышли вагоны, обслуживающие маршруты №1, №2, №4, №5 и №10.

Лента новостей

12:55
В ДТП с четырьмя авто на рокадной Волгограда пострадали трое: один в реанимацииСмотреть фотографии
12:18
Вице-президент ТМК Сергей Четвериков отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:04
Опубликованы фото с места жуткого ДТП на рокадной дороге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде на Нулевой продольной в раздавленной машине заблокировало людейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
Волгоградцам могут запретить держать бойцовских собак в квартирахСмотреть фотографии
11:15
Жители Урюпинска Волгоградской области первыми получат тепло в домСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд «Лады» на женщину-пешехода у техколледжаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Под Волгоградом погиб пассажир в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
10:33
В октябре волгоградцев ждет шестидневная рабочая неделяСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде с 15-минутным интервалом заработал трамвай №6Смотреть фотографии
09:45
Зарплаты в волгоградских кабинетах власти заморозили с 1 октябряСмотреть фотографии
09:44
В России стартовал осенний призыв на военную службуСмотреть фотографии
09:38
Военные пенсии и оклады волгоградцев выросли с 1 октября на 7,6%Смотреть фотографии
09:33
Магнитная буря вот уже 30 часов испытывает на прочность волгоградцевСмотреть фотографии
09:21
И кожаное кресло: волгоградская облдума закупает новую партию мебели на полмиллионаСмотреть фотографии
08:44
В Волжском около «Вкусно и точка» произошла массовая драка со стрельбойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
В Волгоградской области проведут осеннюю перепись кабановСмотреть фотографии
08:09
Урожай прощай? Морозы до -9 градусов ударили по Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:39
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:31
Росавиация открыла аэропорт Волгограда для приёма и выпуска самолётовСмотреть фотографии
07:05
«Чудом никто не влетел»: в Волгограде очевидцы засняли ночной заезд лихача по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:42
В Волгоградской области завоют электросиреныСмотреть фотографии
06:09
В Волгоградской области дважды за ночь объявляли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
05:59
В Волгоградской области соцпенсии проиндексируют на 6,8%Смотреть фотографии
05:39
Росавиация ограничила приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:39
В Волгоградской области аферисты прикидываются работниками военкоматовСмотреть фотографии
21:23
Едва не утонувший 13-летний подросток остается в Волгограде в реанимацииСмотреть фотографии
21:07
Полузащитник «Ротора» Давид Давидян вызван в сборную АрменииСмотреть фотографии
20:49
Новый очаг бруцеллеза выявили в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области пьяный подросток на мотоцикле протаранил столбСмотреть фотографии
 