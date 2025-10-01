В Волгоградской области проведут осеннюю перепись кабанов

В Волгоградской области стартовали мероприятия по осеннему учету численности кабанов. Соответствующий приказ облкомприроды уже опубликован. Как следует из документа, так называемая перепись диких животных необходима для соблюдения ветеринарной безопасности и поддержания численности кабанов в рамках рекомендованных для региона показателей. Осенний учет проведут на подкормочных площадках, на кормовых полях, в охотничьих угодьях при угрозе возникновения опасных болезней животных. К процессу подключат также охотпользователей - юридических и физических лиц. Мероприятия должны провести до 24 октября.
Напомним, дикие кабаны могут быть разносчиками АЧС. В регионе периодически проводят регулирование численности этих животных.