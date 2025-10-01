Жители Урюпинска Волгоградской области первыми получат тепло в дом





В Урюпинском районе Волгоградской области сегодня, 1 октября, стартовал отопительный сезон. Как уточнили в районной администрации, с 1 октября котельные были переведены на зимний режим.

Уточняется, что тепло в домах и объектах начнёт появляться постепенно. Когда отопление доведут до домов, будет зависеть от управляющих компаний, которым необходимо устранить завоздушивание системы теплоснабжения.

Напомним, к началу отопительного сезона в Волгограде полностью готовы 98% многоквартирных домов. Такие данные озвучила 26 сентября городская администрация.

В соответствии с требованиями федерального законодательства отопительный сезон начинается не позже того момента, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней установится ниже 8 градусов по Цельсию.