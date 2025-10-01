Под Волгоградом семьям погибших 7 бойцов передали ордена Мужества

В администрации Котельниковского района Волгоградской области сегодня, 1 октября, состоялась церемония передачи наград родственникам погибших на СВО местных жителей.
Как рассказали в администрации района, среди награжденных орденом Мужества – семеро героев:
- Шиятович Иван Владимирович;
- Феклистов Александр Александрович;
- Барбуков Максим Владимирович;
- Сытников Николай Викторович;
- Вартан Георгий Георгиевич;
- Шихарев Виталий Васильевич;
- Бортников Артем Игоревич.
Напомним, V102.RU ранее сообщало, что в Котельниково открыли мемориальные плиты в память 15 героев-земляков, погибших при исполнении.
Фото: администрация Котельниковского района
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!