Общество

Под Волгоградом семьям погибших 7 бойцов передали ордена Мужества

Общество 01.10.2025 14:42
0
01.10.2025 14:42


В администрации Котельниковского района Волгоградской области сегодня, 1 октября, состоялась церемония передачи наград родственникам погибших на СВО местных жителей. 

Как рассказали в администрации района, среди награжденных орденом Мужества – семеро героев: 

 

  • Шиятович Иван Владимирович;
  • Феклистов Александр Александрович;
  • Барбуков Максим Владимирович;
  • Сытников Николай Викторович;
  • Вартан Георгий Георгиевич;
  • Шихарев Виталий Васильевич;
  • Бортников Артем Игоревич.

 

Напомним, V102.RU ранее сообщало, что в Котельниково открыли мемориальные плиты в память 15 героев-земляков, погибших при исполнении.


Фото: администрация Котельниковского района


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.10.2025 13:31
Общество 01.10.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 12:18
Общество 01.10.2025 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.10.2025 11:15
Общество 01.10.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 10:33
Общество 01.10.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 10:10
Общество 01.10.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 09:45
Общество 01.10.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 09:33
Общество 01.10.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 08:17
Общество 01.10.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 08:09
Общество 01.10.2025 08:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 07:31
Общество 01.10.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 06:42
Общество 01.10.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 06:09
Общество 01.10.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 05:39
Общество 01.10.2025 05:39
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2025 21:39
Общество 30.09.2025 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2025 21:23
Общество 30.09.2025 21:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:36
Двое председателей комитетов покинули администрацию Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:10
Прострелил голову и бросил контейнер: в Волжском будут судить живодера, убившего бездомную собаку ЛэссиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Под Волгоградом семьям погибших 7 бойцов передали ордена МужестваСмотреть фотографии
14:12
Кто защитит Пака? Дочь и жена водителя BMW выступят в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы могут протестировать здоровье на форуме «Медицина и здравоохранение»Смотреть фотографии
13:31
Бастрыкин поручил разобраться с задержкой зарплат работников НПЗСмотреть фотографии
13:06
Депутаты предложили на девять утра сдвинуть начало уроков в школахСмотреть фотографии
12:55
В ДТП с четырьмя авто на рокадной Волгограда пострадали трое: один в реанимацииСмотреть фотографии
12:18
Вице-президент ТМК Сергей Четвериков отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:04
Опубликованы фото с места жуткого ДТП на рокадной дороге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде на Нулевой продольной в раздавленной машине заблокировало людейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
Волгоградцам могут запретить держать бойцовских собак в квартирахСмотреть фотографии
11:15
Жители Урюпинска Волгоградской области первыми получат тепло в домСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд «Лады» на женщину-пешехода у техколледжаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Под Волгоградом погиб пассажир в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
10:33
В октябре волгоградцев ждет шестидневная рабочая неделяСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде с 15-минутным интервалом заработал трамвай №6Смотреть фотографии
09:45
Зарплаты в волгоградских кабинетах власти заморозили с 1 октябряСмотреть фотографии
09:44
В России стартовал осенний призыв на военную службуСмотреть фотографии
09:38
Военные пенсии и оклады волгоградцев выросли с 1 октября на 7,6%Смотреть фотографии
09:33
Магнитная буря вот уже 30 часов испытывает на прочность волгоградцевСмотреть фотографии
09:21
И кожаное кресло: волгоградская облдума закупает новую партию мебели на полмиллионаСмотреть фотографии
08:44
В Волжском около «Вкусно и точка» произошла массовая драка со стрельбойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
В Волгоградской области проведут осеннюю перепись кабановСмотреть фотографии
08:09
Урожай прощай? Морозы до -9 градусов ударили по Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:39
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:31
Росавиация открыла аэропорт Волгограда для приёма и выпуска самолётовСмотреть фотографии
07:05
«Чудом никто не влетел»: в Волгограде очевидцы засняли ночной заезд лихача по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:42
В Волгоградской области завоют электросиреныСмотреть фотографии
06:09
В Волгоградской области дважды за ночь объявляли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
 