Труп женщины нашли на автовокзале в Ростове





На территории автовокзала в Ростове-на-Дону прохожие нашли без признаков жизни 75-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на очевидцев происшествия.

– Женщина сидела на лавочке летней площадки около местного кафе, когда одна из горожанок заметила её необычное положение и сразу вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и установили личность пенсионерки, – передает издание. – Полиция и экстренные службы уточняют все обстоятельства инцидента, исключая наличие постороннего вмешательства.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

Фото: privet-rostov.ru