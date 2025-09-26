Происшествия

Труп женщины нашли на автовокзале в Ростове

Происшествия 26.09.2025 16:45
26.09.2025 16:45


На территории автовокзала в Ростове-на-Дону прохожие нашли без признаков жизни 75-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на очевидцев происшествия. 

– Женщина сидела на лавочке летней площадки около местного кафе, когда одна из горожанок заметила её необычное положение и сразу вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и установили личность пенсионерки, – передает издание. – Полиция и экстренные службы уточняют все обстоятельства инцидента, исключая наличие постороннего вмешательства. 

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. 

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

Фото: privet-rostov.ru

