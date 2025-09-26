Телеком

«Ростелеком» построит для «ФосАгро» современный центр обработки данных в Волхове

26.09.2025
«Ростелеком» приступает к строительству нового центра обработки данных (ЦОД) для группы компаний «ФосАгро» в Волховском филиале АО «Апатит». Объект станет важным звеном ИТ-инфраструктуры и основой для дальнейшего укрепления цифрового суверенитета и технологического лидерства компании.
Согласно проекту, в ЦОД разместится высокопроизводительный серверный комплекс и все необходимые для его функционирования вспомогательные системы. Для создания отказоустойчивого кластера дата-центров «ФосАгро» будут организованы два резервируемых высокоскоростных канала связи, что обеспечит стабильный и быстрый доступ к информационным системам. При этом гибкая модульная архитектура позволит при необходимости наращивать вычислительные мощности в соответствии с возрастающими цифровыми потребностями предприятий группы.
Старт строительству нового ЦОД в Волхове дали представители руководства АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») и ПАО «Ростелеком», которое выступило индустриальным партнером и генеральным подрядчиком проекта. Ранее компании подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу по развитию цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта, который стремительно проникает во все технологические и бизнес-процессы предприятий «ФосАгро».
Денис Новиков, генеральный директор АО «Апатит»:
– В «ФосАгро» реализуется обширная программа импортозамещения программного обеспечения и ИТ-инфраструктуры. Наша компания является лидером ИЦК «Химия и фармацевтика» по количеству реализуемых особо значимых проектов и одним из лидеров российской экономики по направлению импортозамещения зарубежного ПО и ИТ-инфраструктуры. В числе наших основных проектов – перевод всех пользователей на отечественную операционную систему Astra Linux и офисное приложение Р7, замена каталога, замена импортной MES-системы на российскую производственную систему ZIIOT, а также замена ERP-системы Oracle на отечественное решение Global ERP. Кроме того, компания трансформируется в области применения искусственного интеллекта с целью применения аналитического и генеративного ИИ во всех производственных и корпоративных бизнес-процессы. Всё это будет требовать дополнительных вычислительных мощностей и мощностей для хранения данных, поэтому мы начинаем строить их уже сегодня.
При проектировании объекта особое внимание уделено вопросам безопасности и защиты как от физических, так и цифровых угроз. Архитектура ЦОДа предполагает питание за счет трех независимых источников электроэнергии. Даже в случае внештатных ситуаций на городских сетях бесперебойную работу обеспечат мощные резервные батареи и автономная дизель-генераторная установка. Системы контроля доступа, видеонаблюдения и пожаротушения гарантируют максимальную защиту оборудования и сохранность данных. Круглосуточный мониторинг и техническое обслуживание инженерных систем будут вести специалисты Дирекции по информационным технологиями АО «Апатит» совместно с сотрудниками «Ростелекома».
Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:
– Строительство современного центра обработки данных для «ФосАгро» – это пример тесного партнерства, где мы выступаем не просто как подрядчик, а как создатель ключевого элемента цифрового контура одной из ведущих промышленных компаний России. Главная ценность этого проекта для заказчика – в переходе на качественно новый уровень надежности, безопасности и управляемости ИТ-инфраструктуры. Мы создаем для “ФосАгро” высокотехнологичный фундамент, который гарантирует бесперебойную работу всех критически важных систем компании сегодня и обладает значительным потенциалом для внедрения самых передовых решений завтрашнего дня. Уверен, что успешная реализация этого проекта станет важным шагом в дальнейшей цифровой трансформации агрохимического флагмана.
Валерий Ермаков, заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком»:
– Для «Ростелекома» это стратегически важный проект. Он сочетает в себе наши компетенции в строительстве ЦОД, телекоммуникациях и сервисном обслуживании. Мы не просто строим объект – мы создаем в этом ключевом регионе технологическую экосистему, которая позволит «ФосАгро» безопасно и эффективно реализовать свои цифровые инициативы. Особую значимость проекту придает организация защищенного канала связи между Волховом и Череповцом, что обеспечит надежную интеграцию с другими производственными активами компании. Уверен, что этот проект станет эталонным для других производственных компаний, демонстрируя, как современные цифровые решения могут быть успешно внедрены в промышленных регионах России.
Строительство должно завершиться уже в 2026 году. Объект станет третьим центром обработки данных в ИТ-инфраструктуре «ФосАгро». В 2014 году выделенный ЦОД был открыт в Кировске, а в 2017 году – в Череповце.
Фото: «Ростелеком»
Фото: «Ростелеком»

