Телеком

«РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра

Телеком 22.09.2025 13:26 Реклама
0
22.09.2025 13:26 Реклама


Эксперты компании «РТК-ЦОД» (ГК «Ростелеком») построили новый испытательный программно-аппаратный комплекс на базе отечественного оборудования и ПО в дата-центре «Медведково».
Формирование площадки началось в конце 2024 года с целью модернизации и расширения существующей лаборатории «РТК-ЦОД». В новом R&D-комплексе организовано тестирование перспективных технических решений и развертывание стендов для продуктивных решений и ключевых проектов компании (ГЕОП, ИЭП, ОКИИ, Гостех). 
В результате масштабирования лаборатории «РТК-ЦОД» стали возможны испытания всех основных инфраструктурных компонентов, доступных на российском рынке. Такие исследования позволят выявить недостатки в новых ИТ-разработках и устранить их. Это особенно важно как для производителей, выпускающих новые импортозамещенные компоненты, так и для представителей бизнеса, государственных органов, которые выстраивают свою ИТ-инфраструктуру на базе новых решений. 
Для создания испытательного комплекса использованы инфраструктурные компоненты отечественных производителей (серверы, сетевое оборудование, СХД, системы виртуализации, серверные стойки, ПДУ и пр.), которые входят в реестры Минпромторга РФ и Минцифры. Количество стоек и скорость единовременных испытаний выросли в два раза, а также появилась возможность создания выделенных стендов под ключевые проекты. Лабораторию можно использовать в режиме Lab-as-a-service (LabaaS), что позволяет заказчикам исследований разворачивать виртуальные тестовые стенды самостоятельно.
Александр Власов, руководитель управления исследований и разработок новых решений «РТК-ЦОД»: 
– Крупнейшие отечественные производители ориентируются на результаты наших испытаний и дорабатывают свои технологии в соответствии с итогами тестирований. Таким образом мы задаем тренд развития отечественных ИТ-систем и подтверждаем статус практического регулятора рынка импортозамещения России. 
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSxQiEr5o

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
22.09.2025 09:45 Реклама
Телеком 22.09.2025 09:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.09.2025 14:00 Реклама
Телеком 18.09.2025 14:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2025 16:29 Реклама
Телеком 17.09.2025 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2025 12:30
Телеком 17.09.2025 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2025 14:10 Реклама
Телеком 15.09.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2025 10:37 Реклама
Телеком 15.09.2025 10:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2025 13:00 Реклама
Телеком 11.09.2025 13:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.09.2025 16:09 Реклама
Телеком 10.09.2025 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.09.2025 12:28
Телеком 09.09.2025 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2025 14:12 Реклама
Телеком 08.09.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.09.2025 15:44 Реклама
Телеком 05.09.2025 15:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.09.2025 13:25 Реклама
Телеком 05.09.2025 13:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.09.2025 14:19 Реклама
Телеком 04.09.2025 14:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.09.2025 11:36 Реклама
Телеком 04.09.2025 11:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.09.2025 15:08 Реклама
Телеком 03.09.2025 15:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:56
Волгоградских призывников предупредили, какие повестки им ждатьСмотреть фотографии
15:31
Владимир Путин: Россия до февраля 2027 года продолжит выполнять ДСНВСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионую аферу со свалками под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:22
Приговор о поставке фальшивого молока в волгоградские колонии оставили в силеСмотреть фотографии
15:05
Дочь бывшего тренера «Ротора» выиграла Кубок Волгоградской области по сквошуСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцев призывают получить в банках банкноты за монетыСмотреть фотографии
14:33
Волгоградцам суд закрыл доступ к санкционному сыру из ЕССмотреть фотографии
14:01
218 тонн сомнительной пшеницы выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
РИА: Владимир Путин сделает важные заявления на совещании СовбезаСмотреть фотографии
13:22
Появилось видео первых минут пожара, уничтожившего рынок на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Водитель влетевшей в трактор маршрутки доставлен для лечения в ВолгоградСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом мужчину задержали за попытку дать взятку замначальника полицииСмотреть фотографии
12:52
Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 11-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:59
ФСБ задержала 41-летнего волгоградца, призывавшего к расправе над властямиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В Волгоградской области Daewoo Nexia с пьяным водителем протаранила столбСмотреть фотографии
11:41
Поджигательница двух авто в Волгограде действовала по указке телефонных мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к досрочному началу отопительного сезонаСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом маршрутка лишилась кабины после столкновения с тракторомСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом 16-летний водитель кроссовера пострадал в ДТПСмотреть фотографии
10:16
В УКБ №1 Саратовского медуниверситета внедрены передовые методы ПЭТ/КТСмотреть фотографии
10:10
Волгоградца отправили в колонию за сбыт препарата для эпилептиковСмотреть фотографии
09:35
Имя фронтовика присвоили новой школе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцы сняли на видео «крысиные вечеринки» в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
В Волгограде с 22 сентября отменен автобус №2а до АнгарскогоСмотреть фотографии
08:46
В ГД сообщили, какие выплаты повысят волгоградцам в 2026 годуСмотреть фотографии
07:39
Аэрофлот отменил три рейса Волгоград – МоскваСмотреть фотографии
07:27
Три дрона ВСУ ликвидировано силами ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
«Сказали, детей получим только через суд»: под Волгоградом казачья семья жалуется на произвол органов опекиСмотреть фотографии
06:43
Волгоградский парк ЦПКиО появится в известном мультфильмеСмотреть фотографии
06:31
Зрителями «Интервидения» в Москве стали 4 млрд человек по всему мируСмотреть фотографии
 