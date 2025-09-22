«РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра

Телеком 22.09.2025 13:26 Реклама
Эксперты компании «РТК-ЦОД» (ГК «Ростелеком») построили новый испытательный программно-аппаратный комплекс на базе отечественного оборудования и ПО в дата-центре «Медведково».
Формирование площадки началось в конце 2024 года с целью модернизации и расширения существующей лаборатории «РТК-ЦОД». В новом R&D-комплексе организовано тестирование перспективных технических решений и развертывание стендов для продуктивных решений и ключевых проектов компании (ГЕОП, ИЭП, ОКИИ, Гостех).
В результате масштабирования лаборатории «РТК-ЦОД» стали возможны испытания всех основных инфраструктурных компонентов, доступных на российском рынке. Такие исследования позволят выявить недостатки в новых ИТ-разработках и устранить их. Это особенно важно как для производителей, выпускающих новые импортозамещенные компоненты, так и для представителей бизнеса, государственных органов, которые выстраивают свою ИТ-инфраструктуру на базе новых решений.
Для создания испытательного комплекса использованы инфраструктурные компоненты отечественных производителей (серверы, сетевое оборудование, СХД, системы виртуализации, серверные стойки, ПДУ и пр.), которые входят в реестры Минпромторга РФ и Минцифры. Количество стоек и скорость единовременных испытаний выросли в два раза, а также появилась возможность создания выделенных стендов под ключевые проекты. Лабораторию можно использовать в режиме Lab-as-a-service (LabaaS), что позволяет заказчикам исследований разворачивать виртуальные тестовые стенды самостоятельно.
Александр Власов, руководитель управления исследований и разработок новых решений «РТК-ЦОД»:
– Крупнейшие отечественные производители ориентируются на результаты наших испытаний и дорабатывают свои технологии в соответствии с итогами тестирований. Таким образом мы задаем тренд развития отечественных ИТ-систем и подтверждаем статус практического регулятора рынка импортозамещения России.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSxQiEr5o
