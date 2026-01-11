Волгоградцы загадали в 2026 году себе здоровья и спокойствия





Больше половины волгоградцев в новогоднюю ночь загадали здоровья себе и своим близким. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проведенный в своем Telegram-канале опрос, такое пожелание выбрали около 75% опрошенных жителей региона.

В месте с этим желанием волгоградцы в начавшимся новом году мечтают о душевном спокойствии и умиротворении, а также финансовом росте - 14% и 13% голосов. Около 12% респондентов хотят, чтобы новый год был не хуже предыдущего.

Остальные из опрошенных также надеяться в новом году на карьерный рост, получить предложение по работе, закончить ремонт, приобрести квартиру или дом, а также купить кухонную технику или смартфон. Примечательно, что никто из участников опроса не пожелал в 2026 году освоить новый язык или научиться новому ремеслу.

Изображение создано при помощи ИИ