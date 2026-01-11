Волгоградцы за 3 дня 130 раз нарушили ПДД











Волгоградские полицейские отчитались об итогах массовых проверок транспорта с 8 по 10 января. Мероприятия, уточнили в главке, проходили в Центральном и Дзержинском районах областного центра.

Всего было выявлено более 130 административных правонарушений, из них 6 фактов управления транспортными средствами лицами, лишенными либо не имеющими права управления; 7 случаев нарушения правил перевозки детей; 2 нарушения, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, зафиксированы 11 фактов управления транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, а так же 34 фактов управления автомобилями с тонированными передними стеклами.

По итогам рейда на специализированную стоянку отправилась иномарка, которой управляла девушка. Она предъявила водительское удостоверение, имеющее признаки подделки. По данному факту назначена проверка.



В госавтоинспекции заверили, что проверки на дорогах продолжатся и в других районах.



Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области

