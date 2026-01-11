Волгоградский профессор потратил госпремию на мотоциклы для СВО





Профессор Волгоградской академии МВД Виталий Ручкин, получивший госпремию Волгоградской области за книгу «Сталинград навсегда», потратил полученные деньги на помощь для участников СВО. Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов, профессор приобрел для отряда «Бессмертный Сталинград» два мотоцикла, а также комплект расходных материалов для беспилотников.

Виталий Ручкин лично привез такие важные для бойцов подарки в центр боевой подготовки, пообщался с военными и подарил им свои книги с автографом.



Виталий Ручкин является автором нескольких книг по истории Великой Отечественной войны. Награду за одну из своих работ он получил в декабре 2025 года.



Напомним, размер премий Волгоградской области за успехи в литературе, искусстве, архитектуре и культурно-просветительской деятельности в 2024 году был увеличен до 500 тысяч рублей.



Скриншот видео Андрей Гимбатов t.me



