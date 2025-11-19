Волгоградская область погрузится в туман вплоть до конца недели





Гидрометцентр предупредил жителей Волгоградской области об ухудшении погодных условий. Вплоть до конца недели регион погрузится в туманную пелену. Из-за ухудшения видимости специалисты объявили жёлтый уровень погодной опасности.

Согласно прогностической карте для ЮФО, туман опустится 20 ноября в 3:00 и уступит место ясной погоде лишь в понедельник, 24 ноября в 21:00.

Отметим, помимо ухудшения видимости Гидрометцентр ввёл жёлтый уровень погодной опасности и по ветру. До 3:00 20 ноября в регионе ожидаются сильные порывы до 15-20 м/с.