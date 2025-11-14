



В Центральном районе Волгограда работники и посетители ТРЦ «Пирамида» были эвакуированы утром 14 ноября. Как рассказали очевидцы, продавцов и покупателей попросили выйти из здания ТЦ в 11:20.

На место приехали сотрудники полиции и кинологическая служба. После 20-минутной проверки служба безопасности торгового центра разрешила предпринимателям вернуться на рабочие места.

В администрации «Пирамиды» на запрос ИА «Высота 102» ответили, что давать какие-либо комментарии не намерены. В связи с этим о причинах эвакуации и режиме ТЦ на текущий момент официально нет информации.

Фото: читатели V102.RU