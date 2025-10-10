Под Волгоградом от взрыва боеприпаса пострадали трое детей

В результате взрыва боеприпаса в поселке Степной Ленинского района доставлены в больницы четверо человек. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, бригадами скорой помощи в больницу №7 госпитализируют троих детей в возрасте 11,4 и полутора лет. Их жизни ничто не угрожает – у детей острая реакция на стресс.
В больницу Фишера Волжского транспортируют 48-летнего мужчину. Его состояние уточняется.
Информация о погибших уточняется. Напомним, в ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.