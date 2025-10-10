Болельщик от души сплясал под хит Куртурковой на «Волгоград Арене»





В Волгограде перед противостоянием сборных России и Ирана состоялась яркая концертная программа. Хиты российских исполнителей заряжали толпу на протяжении двух часов. Как передают корреспонденты ИА «Высота 102», никого не оставил равнодушным суперхит Татьяны Куртуковой - «Матушка-земля».





Болельщики с первых секунд звучания мелодии начали подтягиваться к сцене. Песню подпевали хором сотни человек. Ну а самые активные из волгоградцев даже пустились в зажигательный танец. Особенно отличился один из них. Стоявший до этого почти неподвижно мужчина бросил на землю вещи и стал отплясывать со всей душой, переходя местами даже на нижний брейк-данс.

Напомним, стартовый свисток матча сборных России и Ирана прозвучит на «Волгоград Арене» в 20:00.