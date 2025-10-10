Под Волгоградом взорвался боеприпас: есть пострадавшие

Происшествия 10.10.2025 20:32
В Ленинском районе Волгоградской области произошел взрыв боеприпаса. Трагедия случилась в поселке Степной. Есть пострадавшие. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.Фото архив
Под Волгоградом от взрыва боеприпаса пострадали трое детей10.10.2025 20:47
Под Волгоградом в ДТП с КАМАЗом разбился насмерть водитель BMW10.10.2025 17:10
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольной10.10.2025 13:05
На Р-260 под Волгоградом насмерть сбили пешехода10.10.2025 11:36
Даже не притормозил: в Волгограде автомобиль с пьяным водителем протаранил асфальтоукладчик10.10.2025 11:21
У хутора под Волгоградом откопали ФАБ-50 времен войны10.10.2025 11:05
В Волгограде жесткое ДТП вызвало затор на Первой продольной10.10.2025 10:01
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибших10.10.2025 09:20
Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧС10.10.2025 07:54
Под Волгоградом пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 200 га09.10.2025 17:52
На вилле в Тайланде загадочно умер глава судоходной компании из Волгограда09.10.2025 17:07
«Ветер гонит к хутору»: под Волгоградом засняли жуткий пожар, бушующий в Волго-Ахтубинской пойме09.10.2025 16:59
В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 га09.10.2025 14:16
Под Волгоградом пожар вновь охватил 5 га Волго-Ахтубинской поймы09.10.2025 12:04
Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛА09.10.2025 11:11
