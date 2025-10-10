Происшествия

Под Волгоградом взорвался боеприпас: есть пострадавшие

Происшествия 10.10.2025 20:32
10.10.2025 20:32


В Ленинском районе Волгоградской области произошел взрыв боеприпаса.  Трагедия случилась в поселке Степной. Есть пострадавшие. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото архив

