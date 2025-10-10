Группа «СерьгА» исполнила свои хиты для болельщиков в Волгограде





Рок-группа с вокалистом Сергеем Галаниным открыла футбольный вечер на «Волгоград Арене» перед товарищеской встречей сборных России и Ирана. Как передают корреспонденты ИА «Высота 102», после завершения выступления группы перед стартовым свистком матча исполнила гимн России российская и белорусская певица Наталья Подольская.





Отметим, группа «Браво» с солистом Робертом Ленцем также спели свои лучшие песни на BetBoom фестивале болельщиков, который открылся за два часа до матча на площади у стадиона. После игры группа закроет футбольный вечер композицией «Дорога в облака».





На стадионе бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Гилерме и Ари также провели автограф-сессию и сфотографировались со всеми желающими. После волгоградским болельщикам даже удалось поиграть в футбол с именитыми футболистами.





Фото: Андрей Поручаев / V102.RU