В Волгоград доставили чудотворную икону Божией Матери





Икону Божией Матери «Феодоровская», которая хранится в Богоявленском кафедральном соборе Костромского кремля, 10 октября доставили в Волгоград. Торжественная встреча состоялась в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского.

Как уточнили в епархии, в регионе икона будет находиться с 10 пот 20 октября. В Александр-Невском соборе ее можно будет увидеть с 10 по 14 и с 17 по 20 октября. Торжественные проводы пройдут 20 октября в 09:00.

Справка. Феодоровская икона Божией Матери считается покровительницей династии Романовых, ее родовой иконой. Связано это было с тем, что в 1613 году в Костроме этим святым образом был благословлен на царство юный Михаил Романов. Принцессы-иностранки, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого Православие, по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество Феодоровна.

Чудотворный образ Феодоровской Божией Матери издавна почитается как икона, особо покровительствующая семейному благополучию, рождению чад у бездетных супругов, воспитанию детей, дарующая матерям благополучное разрешение от бремени.

Фото: архив V102.RU