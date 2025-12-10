Общество

17 мостовых сооружений построят и модернизируют в Волгоградской области

10.12.2025 10:08
Четыре путепровода и 13 мостов в Волгоградской области построят и модернизируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как рассказали в пресс-службе администрации региона, уже на семи объектах ведутся строительные работы. 

По информации облкомдортранса, в 2025 году заключены контракты на выполнение работ на 11 сооружениях. Уже ведутся работы на автодороге Большие Чапурники – Червленое в Светлоярском районе, где строится путепроводная развязка у станции Канальная. Работы планируется завершить в 2027 году. 

В Новониколаевском районе идут работы на путепроводе через железнодорожные пути на автодороге Новониколаевский – Нехаевская – Манино, а также в Ворошиловском районе Волгограда на ул. Базисной. На соседнем путепроводе на ул. Толстого ремонтные работы уже завершены. 

В Ленинском районе планируется строительство моста через ерик Калинов на автомобильной дороге «Ленинск – Покровка – Лещев», а в Еланском районе готовится реконструкция сразу трех сооружений - через реку Березовка на автотрассе «Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)»; через реку Бузулук на подъездной дороге к хутору Красноталовский; реку Вязовка на автодороге «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)». Ремонт планируют закончить к 2027 году. 

Благодаря нацпроекту мост через реку Бузулук в Киквидзенском районе уже введен в эксплуатацию. Ожидают своей очереди по реконструкции мосты через балку Липов Яр в Михайловке, а также реку Березовка в Даниловском районе.

Напомним, в Волгоградской области в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, уделяют особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. С 2014 по 2024 годы включительно на территории региона с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тыс. км дорог. За этот же период в регионе построено 30 путепроводов и мостовых переходов.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

