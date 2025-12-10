Волгоградскую область защищать от атак украинских БПЛА будут мобильные огневые группы, которые уже готовят на военном полигоне.

В первую очередь, как отмечают авторы Telegram-канала «Мобилизация 34», такие стрелки будут реагировать на появление беспилотников в зоне стратегических объектов, промышленных предприятий.

Мобильный расчет состоит из 4-5 вооруженных бойцов, готовых оперативно выдвинуться к месту угрозы.

Ранее сообщалось, что в России для охраны критически важных объектов планируют призвать 4 тысячи резервистов. К формированию таких групп приступили и соседние с Волгоградской областью регионы.

На вооружении мобильных резервистов пулеметы ПК, ДП-27 и ДПМ, которые позволяют сбивать вражеские дроны на низкой высоте.

Напомним, что 4 ноября Владимир Путин подписал указ, позволяющий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве ВС, к участию в специальных сборах по охране критически важных объектов.

Фото из архива V102.RU