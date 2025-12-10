В Волгоградской области похоронили погибшего год назад в ДНР Александра Косогова

В станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области простились с 26-летним Александром Косоговым, погибшим на СВО. По информации районной газеты «Нива», 15 мая 2024 года Александр заключил контракт с Минобороны и стал участником специальной военной операции. Был гранатомётчиком. Погиб 7 октября 2024 года на территории Донецкой Народной Республики. За проявленный героизм был награждён орденом Мужества посмертно.
Похороны прошли с соблюдением воинских почестей. Прощание завершилось сворачиванием государственного флага Российской Федерации и передачи его родителям погибшего военнослужащего. В память о солдате над его могилой прозвучали три оружейных залпа почётного караула.
Фото газеты «Нива»