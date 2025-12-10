В Волгограде закрыли главный вход в Дзержинский райсуд из-за мер безопасности

10 и 11 декабря посетителей Дзержинского районного суда в Волгограде, который находится рядом с прокуратурой региона, будут пропускать через запасной вход со стороны двора. Об этом сегодня информирует объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

- Дзержинский районный суд г. Волгограда сообщает о том, что 10-11 декабря 2025 года работает в штатном режиме по установленному графику. Все запланированные судебные заседания будут проходить в обычном режиме, - говорится в сообщении. - Одновременно информирует, что в связи с временным перекрытием главного входа, вход для участников судопроизводства - через запасной вход, который находится со стороны двора.





Ранее сообщалось, что 10-11 декабря в Волгограде будут работать представители Генеральной прокуратуры России. В эти дни запланирован личный прием граждан в прокуратуре Волгоградской области, которая расположена рядом с Дзержинским районным судом.

Фото: архив V102.RU / объединенной пресс-службы судов Волгоградской области