В Волгограде коммунальщики заменили аварийный трубопровод на ул. Хабаровской

В Красноармейском районе Волгограда коммунальные службы завершили обновление аварийного трубопровода на ул. Хабаровской. По информации «Концессии водоснабжения», здесь была завершена замена 700-метрового участка 60-летнего трубопровода.
Данные коммуникации давно выработали свой ресурс, из-за чего регулярно фигурировали в сводках коммунальных аварий.
- Из-за изношенности водовода с начала года специалисты «Концессий водоснабжения» неоднократно устраняли технологические нарушения, - уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Отметим, в ходе капремонта здесь был уложен современный полимерный водопровод, который позволил повысить надёжность снабжения коммунальным ресурсом порядка 1 тыс. жителей посёлка Подгорный. Аналогичные работы сейчас завершаются и в Кировском районе Волгограда.
Фото: «Концессии водоснабжения»