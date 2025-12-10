В Волгограде снесут аварийный дом в посёлке Саши Чекалина





Власти Волгограда объявили о завершении конкурса на снос ещё одного аварийного дома. На этот раз специалистам предстоит произвести демонтаж двухэтажки на территории посёлка Саши Чекалина в Кировском районе.

- Ранее дом был расселен по нацпроекту «Жилье и городская среда». Из него были переселены свыше 40 человек. Граждане получили новые квартиры или денежные компенсации, - уточнили в мэрии.

Отметим, работы по сносу проведёт компания «ДемонтажГрупп». Подрядчику предстоит разобрать здание, вывести строительный мусор на полигон и произвести планировку расчищенного участка.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"