11 волгоградцам с инвалидностью вручили «Лады»





11 жителей Волгоградской области, пострадавших на производстве, получили автомобили по программе социальной, профессиональной и медицинской реабилитации. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении СФР, новые авто марки «Лада Гранта» и «Лада Веста» с механической коробкой передач, автоматической коробкой передач и ручным управлением созданы с учётом индивидуальных возможностей каждого получателя.

Машины людям, которые пострадали на производстве, предоставляются раз в семь лет. Автомобиль может быть выдан по рекомендации бюро медико-санитарной экспертизы при отсутствии противопоказаний к вождению.

В предыдущем году для данной категории льготников было закуплено 34 машины. В этом году планируется передать еще 32 автомобиля.

Фото: Соцфонд