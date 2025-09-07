В Волгограде на время ограничений заработали мобильные сервисы









В Волгоградской области в пилотном режиме заработали сервисы без мобильного Интернета. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Минцифры.





Теперь операторами связи в пилотном режиме обеспечивается доступ к сервисам в период ограничений работы мобильного интернета.



