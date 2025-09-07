В Волгограде на время ограничений заработали мобильные сервисы

Напомним, в ведомстве ранее также пообещали оперативно пополнять данный список необходимых для россиян интернет-ресурсов.
В Волгоградской области в пилотном режиме заработали сервисы без мобильного Интернета. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Минцифры.
Теперь операторами связи в пилотном режиме обеспечивается доступ к сервисам в период ограничений работы мобильного интернета.
В этот список вошли: Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru, мессенджер Max, Госуслуги, сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, Дзен, Rutube, сайт платёжной системы Мир, сайты Правительства и Администрации Президента России, Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
