



С 1 сентября в некоторых российских школах запустили пилотный проект по выставлению оценок за поведение. Авторы инициативы предложили педагогам оценивать дисциплинированность учеников, их корректное общение со сверстниками и учителями, а также социальную активность. Скажется ли новая мера на поведении детей? Станет ли она той самой волшебной палочкой, помогающей привлечь к учебе даже главных школьных заводил? Эти вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» обсудили с волгоградскими педагогами.

Проект, заимствованный из системы советского образования, в этом году внедрили только лишь в 84-х школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, а также Луганской народной республике, Чеченской Республике и в Республике Мордовия. Оценки за поведение будут выставляться ученикам начальной и средней школы. При этом каждое образовательное учреждение в праве выбрать одну из трех моделей: двухуровневая система предполагает выставление зачета или незачета, трехуровневая выглядит немного сложнее - в ней выделяют образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение. Третья же модель хорошо знакома каждому школьнику и предполагает классические оценки – от «отлично» до «неудовлетворительно». Авторы проекта отмечают, что в будущем отметки за поведение будут не просто держаться в уме, но и выставляться в аттестат.

Учитель химии из волжской школы № 12 Виктория Коваленко убеждена, что оценки за поведение подходят только для учеников первых – восьмых классов. А вот дополнительное бремя для выпускников, не отрывающих головы от учебников, на ее взгляд, однозначно станет лишним.

- В младших и средних классах я считаю эту меру вполне приемлемой. Приучить ребенка к порядку и дисциплинированности действительно важно. Помните же прежние правила из разряда «Пионер – всем пример»? В этом возрасте дети социализируются, учатся понимать не только свои, но и чужие границы, - рассуждает педагог. - В старших же классах целесообразность такой оценки лично я ставлю под сомнение. Мы имеем дело с подростковым периодом, в котором многие вещи ребята воспринимают слишком остро. К тому же, на выпускные классы ложится такая серьезная нагрузка, что школьники, которые добросовестно готовятся к экзаменам, действительно истощены. Причем, истощены именно психологически. Какие-то дополнительные меры им, пожалуй, скорее навредят.





Соглашаясь с новым или хорошо забытым старым требованием к ученикам, волгоградские педагоги все же задаются вопросами о критериях оценивания. Что именно будет влиять на итоговый результат? И будет ли оценка за поведение сказываться на жизни школьника?

- Я слышала о запуске пилотного проекта и считаю, что ничего плохого в выставлении оценки за поведение нет, - комментирует Заслуженный учитель России, учитель русского языка в лицее № 5 Ирина Зинова. – Это советская и хорошо известная система. Но в ней было ясно влияние оценки: предупреждение, выговор с занесением в личное дело, исключение из школы. Сейчас же механизм ее выставления и влияние на что-то пока не совсем понятен. Если же говорить о детях, то, на мой взгляд, для кого-то эта мера действительно будет своеобразным мотиватором. А вот на детей с девиантным поведением она вряд ли подействует. Тем не менее, будем ждать итогов проекта!

Обсуждая нововведение, многие учителя предрекают неоднозначную реакцию родителей. По их мнению, далеко не все горожане в силах объективно оценить своего ребенка и принять его результаты без споров и скандалов.

- За каждой оценкой должны стоять конкретные требования. Как на диктанте: одна или две ошибки – четверка, три-четыре ошибки – тройка. Пока каких-то четких выдержек мы не слышали, - говорит один из педагогов Волжского, попросивший сохранить его анонимность. – Еще один важный вопрос: будет ли эта оценка на что-то влиять? Скажем, ученика с двойкой за поведение оставят на второй год или не допустят к ОГЭ? Если же они не приведет ни к чему, то зачем она нужна? К сожалению, многие родители до сих пор не осознали, что учителя – не обслуживающий персонал, а люди, которые действительно заинтересованы в будущем их детей. В прошлом учебном году ко мне приходил папа одного из учеников. Его возмутило, что ребенок, который не умеет вырезать круг, получил по технологии четверку. Объективных объяснений родитель не услышал. Он любит своего сына, и этого ему вполне достаточно для того, чтобы педагог ставила ему пятерки. То же самое будет и с оценками за поведение. Думаю, что при заваливании двойками дети не станут себя лучше вести. Напротив, еще сильнее озлобятся. От этого новая мера пока не кажется мне такой однозначной.

Фото Андрея Поручаева и Павла Мирошкина