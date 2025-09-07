



В обосновавшейся на Мамаевом кургане беличьей семье – прибавление. Выкормив крошечных и еще недавно обессиленных бельчат, сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» отправили их в самостоятельное плавание. О новой жизни очаровательных малышей – в материале ИА «Высота 102».

В начале лета бельчата, ослабленные и не проявлявшие никакой активности, попали в руки настоящей «беличьей мамы» - так на Мамаевом кургане в шутку называют администратора Светлану Зимуковскую. Шесть меховых комочков волгоградка выкармливала молоком из шприца. Расписание у них практически ничем не отличалось от расписание грудничка: питание, сон и резвости в небольшой клетке.

Не торопясь с выпуском животных на волю, Светлана Зимуковская все же постепенно готовила их к возвращению в естественную среду. Когда окрепшие и уже с трудом помещавшиеся в тесной «однушке» бельчата окончательно перешли на твердую пищу, администратор музея-заповедника отпустила их в новую жизнь.

- Некоторые умчались сразу, а некоторые сначала побегали по мне, а только потом убежали, - улыбается Светлана Зимуковская. – Конечно, было очень жаль с ними прощаться. Представьте, каждый день давать каждому по капельке молока, возиться с ними, чувствовать их настроение.. Привыкаешь, привязываешься. Но природа есть природа, и такие животные должны находиться в естественной среде обитания.

Пока беличий «детский сад» живет рядом с административным зданием на Мамаевом кургане и регулярно навещает свою «няню».

- Я уже не в первый раз выкармливала бельчат, но такого «беби-бума» у нас еще не случалось. В этом году у меня сначала было двое малышей, а потом - еще шестеро! Такой вот детский сад. Сейчас все из них уже живут самостоятельной жизнью, но пока далеко не убегают и то и дело попадаются мне на глаза, - с теплом в голосе говорит Светлана Зимуковская. – Идешь по своим делам, увидишь этот юркий хвостик, и на лице появляется улыбка. Главное, чтобы их не обижали.

С бельчатами, попавшими в руки человека крохами размером с ладошку, корреспонденты ИА «Высота 102» познакомились еще в середине июля. По словам Светланы Зимуковской, в момент их встречи малыши находились на грани выживания.

- Мама троих из этих бельчат погибла, а трое других оказались на земле по непонятным нам причинам. Может быть, на них так повлияла жара. Приносили их в достаточно тяжелом состоянии – порой мне приходилось насильно вливать им в ротик по несколько капелек молока. А сейчас вон какие шустрые стали ( Улыбается).

Фото Геннадия Гуляева