Авель, Майор и Княгина: волгоградцы выбирают детям редкие имена





Комитет юстиции Волгоградской области обнародовал списки самых популярных и самых редких имен, которыми молодые родители называли детей в августе. Cамым популярным именем для мальчиков стало в минувшем месяце Александр. Девочек чаще всего называли Софиями.

— Новорожденным мальчикам в августе чаще всего давали имена Александр, Лев, Михаил, Максим, Тимофей, Дмитрий, Матвей, Иван, Артём, Роман, Мирон, Егор, Андрей, Фёдор, — рассказали в комитете юстиции. — Наиболее популярными именами, которыми родители называли девочек, стали София, Ева, Полина, Мария, Варвара, Анна, Виктория, Мирослава, Милана.

В списке редких имен мальчиков в августе оказались Авдей, Авель, Клим, Светозар, Майор, Макарий, Марк-Савелий, Нух.

Редкими именами для девочек стали Агния, Аделия, Азра, Аида, Алексианна, Анна-Мария, Велена, Габриэлла, Софи, Гита, Зита, Княгиня, Лиора, Милолика, Полианна, Россияна, Тамелия.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky