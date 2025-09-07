



На «Динамо Арене» накануне, 6 сентября, состоялся турнир, посвященный участникам СВО - «Кубок Защитников Отечества». В соревнованиях, проводившихся второй год подряд в Волгограде, приняли участие и разыграли 16 комплектов медалей более 140 ветеранов СВО и боевых действий из 33-х муниципальных образований Волгоградской области, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона.

На состязаниях, целью которых являлось популяризация занятий спортом среди ветеранов боевых действий, были представлены пять дисциплин, где определились сильнейшие - армрестлинг, настольный теннис, стрельба из лука и электронного оружия и дартс. Организаторами турнира стали филиал фонда «Защитники Отечества» по Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, региональное отделение «Федерации спорта лиц с ПОДА» в Волгоградской области.

В церемонии открытия турнира приняли участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Ганцева, председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков, заместитель начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области, полковник Сергей Каменский, депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков и председатель регионального отделения «Федерации спорта лиц с ПОДА» в Волгоградской области, заслуженный мастер спорта России и чемпионка Паралимпийских игр Любовь Васильева.

- Мы рады, что интерес к Кубку растет. Подобные соревнования помогают в реабилитации и социализации участников специальной военной операции. Одной из приоритетных задач является организация спортивных и физкультурных мероприятий для ветеранов СВО и членов их семей, а также увеличение количества таких проектов. Все это направлено также на формирование сборной команды ветеранов СВО для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, - заявил Владимир Попков.





Ветеран Волгоградской областной организации Общества «Динамо» и мастер спорта по легкой атлетике Вячеслав Георгиевич Гурьев в ходе торжественной церемонии был награжден нагрудным знаком «За верность». Также он работал судьей на соревнованиях по настольному теннису.

В церемонии награждения и закрытия «Кубка Защитников Отечества» выступил и наградил победителей чемпион Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Алексей Савостин, который в теплой атмосфере пообщался с ветеранами СВО.