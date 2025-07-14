



13 июля в Котельниковом районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки. Авария случилась ночью на подъезде к хутору Генеральский Котельниковского района. Водитель не справилась с управлением и улетела в кювет.

- В 02:55 водитель, не имеющий права управления, управляя автомашиной Audi, на 39 км автодороги «Котельниково-Генераловский-Пугачевская» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие,- сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, женщина была доставлена скорой помощью в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных травм скончалась.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области