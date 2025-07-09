На севере Волгограда спасатели вытащили из воды сорвавшегося с причала ребенка





В Тракторозаводском районе Волгограда чудом выжил 13-летний школьник, который сорвался со стены причала и не мог выбраться на сушу. К нему на помощь оперативно выдвинулись специалисты ГКУ «Служба спасения».

Подросток был замечен спасателями в 300 метрах ниже по течению от Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения. На месте ЧП специалисты сняли ребенка с поверхности воды и доставили его на берег.

К счастью, мальчику не потребовалась медицинская помощь. Прибывшие на место сотрудники полиции сразу же сообщили о случившемся родителям пострадавшего.

Фото: ГКУ Служба спасения / vk.com