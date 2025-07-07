Телеком

В месте пересечения Великого Шелкового и Волжского путей усилили сеть LTE

Телеком 07.07.2025 14:40 Реклама
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07.07.2025 14:40 Реклама


В смартфонах и планшетах жителей Светлоярского района Волгоградской области стала доступна скорость передачи данных до 60 Мбит/с. Инженеры МегаФона определили места с высокой нагрузкой и растущей активностью абонентов, после чего модернизировали в этих локациях действующее телеком‑оборудование.
Изменения почувствовали свыше 18 тысяч человек, проживающих в населенных пунктах Светлый Яр, Червленое, Дубовый Овраг, Кирова, Большие Чапурники, Цаца. При этом последний поселок самый малочисленный в районе — порядка 300 человек. Оборудование оператора работает в высокочастотном диапазоне, что позволило расширить ёмкость сети, равномерно распределить в ней трафик пользователей и повысить скорость передачи данных.
Территории, где прошли работы, включают жилые массивы, парки, торговые центры, образовательные и социальные учреждения.Особое внимание было уделено транспортной инфраструктуре: специалисты МегаФона обеспечили уверенное покрытие на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» и железнодорожной станции «Чапурники», что важно для путешественников и транзитных пассажиров.
Сейчас сельские жители уже практически догнали городское население по масштабу потребления мобильного интернета. За последние три года среднемесячная норма выросла в два раза и превысила 35 Гбайт на одного абонента. Чтобы соответствовать запросам клиентов, мы постоянно улучшаем зону покрытия, уделяя внимание не только крупным городам, но и небольшим населенным пунктам. В этом году обновления уже почувствовали жители Котельниковского, Камышинского, Ленинского районов, — рассказал Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
Светлоярский район исторически является важным транспортным узлом, где пересекаются древние торговые пути,включая знаменитый Великий Шелковый путь. Сегодня территория продолжает играть важную транзитную роль, соединяя центральную часть России с южными и кавказскими регионами.
Фото: Мегафон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneTRxeR3W2t

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