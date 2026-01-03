В Волгограде скончался легенда отечественной гребли Юрий Сурков





В Волгограде на 85-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и РСФСР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков. О печальном известии сообщили в федерации каноэ России.

- Выпускник кафедры гребных видов спорта спорта Волгоградского государственного института физической культуры и спорта 1969 года, Юрий Сергеевич прошел славный путь от мастера спорта до тренера высочайшего класса, воспитавшего плеяду чемпионов. Более тридцати лет, с 1979 года, он определял развитие гребли на байдарках в стране и в своем родном городе Волгограде. Как тренер сборной команды РСФСР, а с 1991 года – сборной России, он был архитектором побед на самых престижных международных стартах, - говорится в тексте федерации каноэ.

Также заслуженный спортсмен был старшим тренером мужской сборной по гребле на байдарках на четырех Олимпийских играх: в 1992 году в Барселоне (команда СНГ), в 1996 году в Атланте, в 2000 году в Сиднее и в 2008 в Пекине.

Юрий Сурков смог вырастить таких выдающихся спортсменов, как чемпиона мира Дениса Турченкова, призеров чемпионатов мира и Европы, финалистов Олимпийских игр Юлиану Салахову и Константина Вишнякова.

Прощание с Юрием Сурковым состоится 5 января в 12.30 на Центральном Димитриевском кладбище.

Фото: Федерация каноэ России