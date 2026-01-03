Куда пожаловаться на разбитую дорогу: подробная инструкция для жителей Волгоградской области





Разбитые дороги и неосвещённые улицы — это не просто дискомфорт, а прямая угроза безопасности водителей и пешеходов. Многие считают, что изменить ситуацию невозможно, но это не так. Системное обращение в ответственные органы часто даёт результат. Редакция ИА «Высота 102» составила пошаговую инструкцию, как правильно составить жалобу и куда жаловаться на дороги, чтобы добиться ремонта.

Шаг 1. Чётко зафиксируйте проблему

Перед тем как решать, куда жаловаться, соберите доказательную базу. Это основа для любого официального обращения.

1. Фото- и видеоматериалы. Сделайте несколько снимков ямы на дороге. Кадры должны быть чёткими, желательно с привязкой к ориентирам (здания, вывески). На видео можно пройти или проехать по проблемному участку, комментируя детали. Совет: включите в кадр геолокацию и дату (это можно сделать через настройки смартфона или показав в начале видео экрана телефона с числом.

2. Замеры дефектов. Для плохих дорог с ямами важны точные параметры. По ГОСТ Р 50597-2017 ямы глубиной более 5 см, длиной более 15 см и шириной более 60 см считаются опасными и должны устраняться в срочном порядке. Приложите линейку или рулетку для масштаба.

3. Коллективное мнение. Если проблема затрагивает многих (например, плохие дороги во всем дворе), соберите подписи соседей. Коллективная жалоба имеет больший вес. Можно создать пост в районном сообществе в соцсетях или в чате дома в МАХ чтобы привлечь внимание соседей.

Шаг 2. Определите ответственного

Ключевой момент — понять, куда жаловаться на плохую дорогу. От этого зависит адресат вашего обращения.

• Дороги общего пользования (улицы, проспекты): за них отвечают органы местного самоуправления (администрация города или района) или, если это трасса федерального/регионального значения, — Росавтодор и его территориальные управления.

• Дворовые территории и проезды внутри кварталов: чаще всего это зона ответственности управляющей компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ), если дорога входит в состав общего имущества дома.

Как проверить?

Уточнить категорию дороги можно на Публичной кадастровой карте Росреестра или сделать запрос в свою УКместную администрацию.

Шаг 3. Направьте обращение ответственному органу. Как составить жалобу?

Независимо от того, куда жаловаться вы решили, придерживайтесь официального делового стиля. Укажите свои данные и полное наименование организации, куда направляется обращение. Детально изложите суть проблемы по стандарту «Где, что, риски, ссылка на нормативные акты и ГОСТы». Можно сослаться на ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию...», который обязывает устранять опасные дефекты в течение 5-10 суток. Обязательно приложите фотографии.

Пример, как составить жалобу (образец фрагмента):

«...На пересечении улиц Еременко и Металлургов образовалась глубокая яма, которая не соответствует требованиям безопасности. Прилагаю фотографии с замерами, где видно, что её глубина превышает 7 см, а длина — около 1 метра. Данный дефект создаёт угрозу безопасности дорожного движения и может привести к аварии. На основании п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-2017 прошу в срочном порядке организовать ремонт указанного участка дорожного покрытия...»

Способы подачи жалобы:

• Онлайн-приёмные. Самый быстрый и удобный способ. Используйте портал «Госуслуги» (раздел «Обращения»). Для дорог федерального значения — сайт Росавтодора.

• Письменное обращение. Отправьте заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения в адрес местной администрации или УК. Это даёт чёткий отсчёт сроков рассмотрения.

• Личный приём. Уточните график приёма граждан в администрации или УК. Устное обращение стоит подкрепить письменным экземпляром жалобы, на котором попросите поставить входящий номер.

Шаг 4. Что делать, если не реагируют?

Если в установленный срок (30 дней для госорганов, 10 дней для устранения ямы по ГОСТу) ответа нет или дан формальный отказ, переходите к надзорным органам.

1. ГИБДД. Подайте жалобу на сайте ГИБДД или в местном отделении. Инспекция обязана контролировать безопасность дорожного движения и может выдать предписание владельцу дороги.

2. Прокуратура. Напишите заявление в прокуратуру района (можно через сайт или лично). Прокуратура проводит проверку по факту бездействия органов власти или УК и выносит представление об устранении нарушений.

3. Суд. Крайняя, но эффективная мера. Если из-за ямы на дороге был повреждён автомобиль, можно взыскать расходы на ремонт с балансодержателя дороги через суд. Подойдут все собранные доказательства и ответы на предыдущие жалобы.

Важные моменты и сроки

• Срок рассмотрения обращения гражданина — до 30 дней (в исключительных случаях — до 60).

• Срочный (ямочный) ремонт по ГОСТу должен быть проведён за 5-10 дней после обнаружения.

• Сохраняйте всю переписку, уведомления о вручении писем и ответы. Это понадобится для жалоб в надзорные органы.

• Капитальный ремонт — более длительная история. Ваше обращение может стать основанием для включения участка в адресную программу на следующий год.

Главное — не оставаться равнодушным. Активность граждан — мощный стимул для содержания городской инфраструктуры в порядке. Чёткая фиксация, правильное определение ответственного и грамотно составленное обращение значительно повышают шансы на решение проблемы с плохими дорогами и неработающим освещением.