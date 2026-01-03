



В станице Усть-Бузулукской в Алексеевском районе Волгоградской области появилась красочная инсталляция. Как сообщает V102.RU, для ее создания потребовалось около 2 километров гирлянд.

Светящиеся надписи появляются в станице уже не первый год. В прошлом году перед новогодними праздниками в подарок для жителей станицы также была сооружена из гирлянд надпись предстоящего года.





Кроме того, к 80-летнему юбилею Победы для местных жителей было сделано светящееся изображение скульптуры «Родина-мать зовёт!».

Фото: Хоперская тропа / t.me