Под Волгоградом простятся с главой поселения Александром Ламсковым





В Котельниковском районе Волгоградской области простятся с главой Пугачевского сельского поселения Александром Ламсковым. Как сообщили в районной администрации, ему было 66 лет.

- Его трудовой стаж начался в совхозе «Котельниковский», где он трудился инженером по технике безопасности с 1983 по 1985 годы. Затем долгие годы посвятил служению обществу, став главой администрации Пугачевского сельсовета Котельниковского района с 1985 по 2005 года и в последствии главой Пугачевского сельского поселения до настоящего времени, - рассказали в официальном Telegram-канале районной администрации.

Прощание с Ламсковым Александром состоится 5 января в станице Пугачевской в 11:00.

Фото: администрация Котельниковского района