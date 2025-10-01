Общество

Мэр Волжского испытал себя и новую скейт-плошадку на прочность

Общество 01.10.2025 21:45
0
01.10.2025 21:45


В Волжском Волгоградской области мэр Игорь Воронин испытал новую скейт-площадку. Об этом глава города-спутника поделился в своем Telegram-канале.



На открытии нового места притяжения для молодежи мэр прокатился на самокате и испытал на прочность конструкцию для трюков.

- Признаюсь, ребята задали высокую планку, но эмоции — непередаваемые. Площадка построена на совесть — из прочного бетона, по индивидуальному проекту. Сделано именно так, как хотели сами скейтеры, - поделился впечатлениями Воронин. - Очень радует, что молодежь оценила и готова беречь новое пространство. Если у города есть и будет такая молодежь, значит, будет у города будущее! 

Видео: Telegram-канал Игорь Воронин

21:45
Мэр Волжского испытал себя и новую скейт-плошадку на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
Минпромторг составил список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
21:02
Минфин предложил новые льготы для участников СВО и их семейСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде выявили опасный для здоровья чайСмотреть фотографии
20:00
Грозит ли дефицит бензина Волгоградской области: ситуация и комментарииСмотреть фотографии
19:52
Еще два района Волгоградской области подключились к теплуСмотреть фотографии
19:29
В предстоящий уик-энд свой сезон начнут волейболистки «Волжаночки-ГРАСС»Смотреть фотографии
19:01
Мог и не заметить? Адвокаты заявили о проблемах со слухом и зрением у водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
18:24
В Госдуму 1 октября внесли законопроект о продуктовых карточкахСмотреть фотографии
16:46
Волжанка получила 8,5 лет за обман жены пропавшего участника СВОСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом суд вынес приговор о взятке в кофейных стаканахСмотреть фотографии
15:36
Двое председателей комитетов покинули администрацию Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:10
Прострелил голову и бросил в контейнер: в Волжском будут судить живодера, убившего бездомную собаку ЛэссиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Под Волгоградом семьям погибших 7 бойцов передали ордена МужестваСмотреть фотографии
14:12
Кто защитит Пака? Дочь и жена водителя BMW выступят в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы могут протестировать здоровье на форуме «Медицина и здравоохранение»Смотреть фотографии
13:31
Бастрыкин поручил разобраться с задержкой зарплат работников НПЗСмотреть фотографии
13:06
Депутаты предложили на девять утра сдвинуть начало уроков в школахСмотреть фотографии
12:55
В ДТП с четырьмя авто на рокадной Волгограда пострадали трое: один в реанимацииСмотреть фотографии
12:18
Вице-президент ТМК Сергей Четвериков отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:04
Опубликованы фото с места жуткого ДТП на рокадной дороге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде на Нулевой продольной в раздавленной машине заблокировало людейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
Волгоградцам могут запретить держать бойцовских собак в квартирахСмотреть фотографии
11:15
Жители Урюпинска Волгоградской области первыми получат тепло в домСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд «Лады» на женщину-пешехода у техколледжаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Под Волгоградом погиб пассажир в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
10:33
В октябре волгоградцев ждет шестидневная рабочая неделяСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде с 15-минутным интервалом заработал трамвай №6Смотреть фотографии
09:45
Зарплаты в волгоградских кабинетах власти заморозили с 1 октябряСмотреть фотографии
09:44
В России стартовал осенний призыв на военную службуСмотреть фотографии
 