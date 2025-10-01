Мэр Волжского испытал себя и новую скейт-плошадку на прочность





В Волжском Волгоградской области мэр Игорь Воронин испытал новую скейт-площадку. Об этом глава города-спутника поделился в своем Telegram-канале.





На открытии нового места притяжения для молодежи мэр прокатился на самокате и испытал на прочность конструкцию для трюков.

- Признаюсь, ребята задали высокую планку, но эмоции — непередаваемые. Площадка построена на совесть — из прочного бетона, по индивидуальному проекту. Сделано именно так, как хотели сами скейтеры, - поделился впечатлениями Воронин. - Очень радует, что молодежь оценила и готова беречь новое пространство. Если у города есть и будет такая молодежь, значит, будет у города будущее!

Видео: Telegram-канал Игорь Воронин