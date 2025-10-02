Телеком

Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

02.10.2025
Оператор совместно с группой компаний «Солар», архитектором комплексной кибербезопасности, первым на телеком-рынке запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
Решение от Т2 и разработчиков платформы облачной киберзащиты Solar Space объединяет три продукта для противодействия основным видам онлайн-угроз. WEB AntiDDoS отражает распределенные атаки, направленные на перегрузку серверов. WEB Antibot блокирует вредоносных ботов, создающих спам-заявки, и повышает конверсию сайтов за счет отказа от капчи. WAF Lite предотвращает попытки взлома сайтов, подмены информации на онлайн-ресурсах и утечки данных. Подключение сервисов не требует дополнительного оборудования и осуществляется через изменение DNS-настроек.
Система анализирует входящий трафик и автоматически блокирует подозрительную активность в течение нескольких секунд после начала атаки. В решении применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять новые сценарии атак и адаптироваться к изменяющимся угрозам.
Т2 и ГК «Солар» предоставляют бизнесу удобные инструменты для контроля безопасности. В личном кабинете платформы доступны детальные отчеты и аналитика, которые позволяют отслеживать эффективность защиты и выявлять потенциальные угрозы.
Продукт внесен в реестр отечественного ПО и доступен в нескольких тарифных планах. Базовый тариф предусматривает полную защиту от DDoS-атак, оптимальный – добавляет защиту от ботов и спама, а продвинутый – включает весь комплекс мер от предотвращения подмены информации до снижения риска утечки данных пользователей.
Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса и сегмента профессиональных пользователей Т2:
– Кибератаки остаются серьезным вызовом для компаний любого масштаба, и до недавнего времени услуги по киберзащите считались доступными только для крупных предприятий. Наша цель – предоставить современные решения в области кибербезопасности малому и среднему бизнесу. Новый продукт объединяет интуитивно понятное управление с инструментами для отслеживания эффективности защиты и не только снижает технологическую нагрузку, но и помогает компаниям формировать доверительные отношения с клиентами, для которых безопасность онлайн-сервисов сегодня становится решающим фактором.
Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК «Солар»:
– Мы стремимся к тому, чтобы киберзащита для малого и среднего бизнеса стала такой же привычной и доступной, как интернет или бухгалтерия. Наша стратегия – сделать передовые технологии защиты понятными и удобными для всех предпринимателей, а партнерство с Т2 – важный шаг в этом направлении. Мы уверены, что цифровая безопасность скоро станет основой доверия между бизнесом и клиентами, а значит – залогом стабильного развития компаний и безопасности данных всех пользователей.
Источник фото: Shutterstock/Pingingz
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjeBkhqG

