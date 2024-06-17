SHOT: покинувшая Россию Елена Исинбаева погасила долг перед ФНС

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая уехала из Волгограда за границу, погасила свой долг перед налоговой службой России. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что ФНС оштрафовало Исинбаеву за неуплату налогов в РФ.

- В конце мая у олимпийской чемпионки накопилось 465 688 рублей долгов перед российской налоговой. В эту же сумму входил штраф от волгоградской ФНС. Но недавно спортсменка всё же погасила задолженность, чтобы избежать блокировки своих российских счетов, - сообщают авторы канала.

В 2022 году Елена Исинбаева с семьей покинула Россию. С тех пор ее видели в Испании и Монако. Благотворительный фонд спортсменки, который зарегистрирован в Волгограде, перестал осуществлять какую-либо деятельность и фактически прекратил свою работу. Сама Исинбаева, будучи в Испании, объявила себя «человеком мира» и открестилась от российской армии, майором которой она являлась.

В начале июня стало известно, что изображение олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой появилось на официальном рекламном баннере предстоящих летних Олимпийских игр в Париже.

Фото: Минобороны РФ