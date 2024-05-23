SHOT: Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов в России

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, некогда жительница Волгограда Елена Исинбаева перестала платить налоги в России. Telegram-канал SHOT сообщает, что ФНС оштрафовало легенду легкой атлетики за неуплату налогов.

- Исинбаева перестала следить за своими налоговыми начислениями и накопила ₽465 688 (с учётом штрафов от волгоградской ФНС), которые ей теперь необходимо погасить, чтобы не заблокировали российские счета, - сообщают авторы канала.

Отметим, что в открытом доступе можно увидеть только долг Елены Исинбаевой на сумму 38671,06 руб. По данным V102.RU, исполнительное производство на эту сумму было возбуждено 8 мая 2024 года на основании судебного приказа. Уточняется, что это задолженность по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева с семьей проживает в Испании. Россию спортсменка покинула в 2022 году. В сентябре 2023 года сообщалось, что Благотворительный фонд Елены Исинбаевой, который зарегистрирован в Волгограде, практически прекратил свою работу и никакой деятельности больше не осуществляет.

Сама Исинбаева, будучи в Испании, объявила себя «человеком мира». Ей удалось избежать санкций со стороны МОК и остаться в этой организации после того, как она открестилась от армии, заявив, что ее звание в рядах вооруженных сил России является номинальным. Это заявление вызвало большой общественный резонанс, после чего ее исключили из ОНФ, а стадион в Махачкале, ранее названный в честь Исинбаевой, переименовали.

Фото: Елена Исинбаева /VK.com