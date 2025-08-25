64 пьяных водителя попались в ходе рейдов в Волгоградской области





Подведены итоги рейдов, проведенных Госавтоинспекцией Волгоградской области совместно с судебными приставами, которые прошли в минувшие выходные.

За время рейдов пресечено свыше 2600 различных нарушений ПДД. Отправлены на специализированную стоянку 159 транспортных средств, выявлено почти 430 «тонированных» автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.



Задержаны 64 водителя с признаками опьянения или отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования. У 73 водителей не оказалось прав на управление автомобилями, 6 из них задержаны. 64 машин оказались с прекращенной регистрацией.



А четыре водителя попались второй раз за управление в пьяном виде.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области t.me



