Бочаров: обломки БПЛА повредили хозпостройку в СНТ на юге Волгограда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал события в регионе.
- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда, - сообщил он.
В результате происшествия пострадавших нет.
Напомним, накануне Росавиация закрыла аэропорт Волгограда. В воздушной гавани города-героя наблюдается задержка и отмена авиарейсов.