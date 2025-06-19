Росавиация отменила план «ковёр» в аэропорту Волгограда





19 июня в 17:35 Росавиация в третий раз за сутки отменила план «ковёр», введённый в аэропорту Волгограда из-за налёта БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102», воздушная гавань вновь может полноценно принимать пассажирские самолёты.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период их действия на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, совершавших рейсы в Волгоград, — рассказали журналистам в пресс-службе федерального авиационного агентства.

Напомним, в течение 19 июня в воздушной гавани многократно ограничивался приём пассажирских самолётов из-за всё новых и новых волн ударных БПЛА, с ночи атакующих Волгоградскую область.