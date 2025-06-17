Град накрыл город в Волгоградской области





Город Палласовку в Волгоградской области накрыл крупный град. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, крупные ледяные комки обрушились на город примерно к 11 часам.





Вместе с ледяным дождем местные также наблюдают ливень и сильный ветер. Плотная стена дождя ухудшило видимость на дорогах для жителей всего района.

Ранее, напомним, сообщалось об ухудшении погодных условий в Волгоградской области. Сегодня, 17 июня, в регионе буйствует сильный ветер и ожидаются обильные осадки.

Видео: Ночной Волгоград / t.me