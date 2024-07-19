Ветер, град и проливные ливни: МЧС предупредило волгоградцев о непогоде





В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие часы регион окажется в эпицентре непогоды. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, ураганный ветер и град.

- До конца суток сегодняшнего дня, а также ночью и утром 20 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в предупреждении пресс-службы МЧС России по Волгоградской области.

Как ранее сообщала редакция, Волгоград уже испытал на себе разгул стихии. Из-за кратковременного, но довольно сильного ливня дороги в южных районах города вновь превратились в бушующие реки.

Кроме того, непогода уже ударила и по северной части региона. По информации главы Жирновского района, часть местных поселений осталась без света.

- Из-за обрушившейся на район стихии отсутствует электроснабжение в с. Тарапатино по ул. Садовой и Молодёжной. Направлена бригада для устранения аварии. Для проведения ремонтных работ на линии была отключена электроэнергия ориентировочно на 2-3 часа в Жирновске по ул. Маяковского, Чехова, Энгельса, Гагарина, Карбышева, Шолохова, - говорится в сообщении Александра Шевченко, опубликованном на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также в публикации руководителя подчёркивается, что прерванное ранее из-за обрыва линий ЛЭП водоснабжение села Бахметьевка в настоящее время полностью восстановлено.

Фото из архива ИА «Высота 102»