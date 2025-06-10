В Камышине с 15 июня официально стартует купальный сезон

В Волгоградской области с 15 июня купальный сезон стартует в Камышине. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию этого города, в соответствии с принятым постановлением купальный сезон продлится по 31 августа.

Для отдыха и купания в Камышине подготовлены территории зон отдыха «Панорама», «Гремячий», «Шарт» и «Городской пляж» на реке Камышанка.

- Во всех остальных местах городского округа на реке Камышинка и реке Волга купание запрещено, - пояснили в администрации.

В разрешенных для этого местах в течение всего купального сезона будут дежурить спасатели. Также будет организован мониторинг качества песка и воды.

Напомним, что в областном центре дата официального старта купального сезона пока неизвестна. Городские пляжи только начали готовить. Власти ждут санитарно-эпидемиологического заключения.